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Коронавирус в сентябре стал в России причиной смерти 34 тыс человек
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Коронавирус в сентябре стал в России причиной смерти 34 тыс человек
Общество
Коронавирус в сентябре стал в России причиной смерти 34 тыс человек
Федеральное агентство новостей

Москва, 30 октября. COVID-19 в минувшем месяце стал причиной смерти 34 403 человек в России, свидетельствуют данные Росстата.

Согласно данным ведомства, в минувшем месяце еще в 5235 случаях коронавирус предполагается как основная причина смерти. Однако для подтверждения потребуется дополнительное исследование, свидетельствуют данные Росстата.

Смертельные COVID-19 в сентябре вызвал у 970 пациентов. В 3 657 случаях он не был основной причиной смерти и не оказал заметного влияния на развитие осложнений, приведших к кончине.

Согласно данным Росстата, смертность в стране в сентябре выросла на 18,3% в годовом выражении, рождаемость сократилась на 6,8%. В целом смертность за сентябрь возросла на 18,3% в годовом выражении. Рождаемость снизилась на 6,8%.

Всего за сентябрь умерли 201 945 человек. За первые девять месяцев 2021 года — более 1,72 миллиона человек.

В сентябре заболеваемость коронавирусом в Петербурге вышла на плато. Об этом сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

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