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Премьер-министр Украины Шмыгаль предложил заменить природный газ биотопливом
Экономика
Премьер-министр Украины Шмыгаль предложил заменить природный газ биотопливом
facebook.com  /  Денис Шмигаль

Киев, 30 октября. Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль призвал местные тепловые компании искать альтернативы природному газу.

В качестве альтернативы природному газу он предложил биотопливо. Такое заявление Шмыгаль сделал в ходе заседании президиума Конгресса местных и региональных властей.

«Разве сейчас не лучшее время задуматься об энергоэффективности и энергосбережении? Это те пути, которые дадут нам возможность проходить следующие отопительные сезоны с меньшим стрессом», — сказал премьер-министр.

В пример он привел Волынскую область, где больше половины бюджетных котельных работают на альтернативном топливе. По словам Шмыгаля, есть спокойное прохождение отопительного сезона.

Ранее экономист Сергей Пикин объяснил, почему Украина больше не сможет шантажировать Россию газом. Киевские власти опоздали со своим предложением как минимум на 10 лет — Украина больше не сможет шантажировать Россию газом.

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газ шмыгаль биотопливо
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