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Депутат Боярский призвал хватать с поличным производителей липовых справок вакцинации

  /   Обновлено: 30 октября 2021 04:26
Общество
Депутат Боярский призвал хватать с поличным производителей липовых справок вакцинации
Агентство городских новостей Москва  /  Александр Авилов

Москва, 30 октября. Социальные сети должны активнее включаться в борьбу с мошенниками, предлагающими россиянам липовые сертификаты, считает депутат Госдумы Сергей Боярский.

Нужно, чтобы в социальных сетях такого рода объявления блокировали и передавали информацию о них в правоохранительные органы, рассказал политик в беседе с радио Sputnik.

«Правоохранительные органы этим занимаются. Нужно делать контрольные закупки, хватать с поличным и возбуждать дела, другого пути я не вижу», — сказал депутат.

Покупателям подобных справок нужно напомнить, что прививка защищает от тяжелого течения болезни и от летального исхода, продолжил он. Поэтому у людей сейчас есть всего два пути — вакцинироваться или переболеть. В итоге должен победить здравый смысл, а каждый россиянин должен подумать не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих.

С субботы, 30 октября, по всей России начал действовать введенный из-за пандемии коронавируса режим нерабочих дней. Несколько российских регионов ввели режим досрочно.

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вакцинация справка коронавирус
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