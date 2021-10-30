Депутат Боярский призвал хватать с поличным производителей липовых справок вакцинации

Москва, 30 октября. Социальные сети должны активнее включаться в борьбу с мошенниками, предлагающими россиянам липовые сертификаты, считает депутат Госдумы Сергей Боярский.

Нужно, чтобы в социальных сетях такого рода объявления блокировали и передавали информацию о них в правоохранительные органы, рассказал политик в беседе с радио Sputnik.

«Правоохранительные органы этим занимаются. Нужно делать контрольные закупки, хватать с поличным и возбуждать дела, другого пути я не вижу», — сказал депутат.

Покупателям подобных справок нужно напомнить, что прививка защищает от тяжелого течения болезни и от летального исхода, продолжил он. Поэтому у людей сейчас есть всего два пути — вакцинироваться или переболеть. В итоге должен победить здравый смысл, а каждый россиянин должен подумать не только о своем здоровье, но и о здоровье окружающих.

С субботы, 30 октября, по всей России начал действовать введенный из-за пандемии коронавируса режим нерабочих дней. Несколько российских регионов ввели режим досрочно.