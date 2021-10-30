Объявленные Путиным нерабочие дни начались во всех регионах России

Москва, 30 октября. С субботы, 30 октября, по всей России начал действовать введенный из-за пандемии коронавируса режим нерабочих дней.

Указом президента РФ Владимира Путина, нерабочие дни с сохранением заработной платы на всей территории страны установлены с 30 октября по 7 ноября. Досрочно режим ввели более 10 регионов, включая Москву и Московскую область.

В субъектах начинают действовать дополнительные ограничения, для доступа в общественные места вводятся QR-коды, закрываются ночные рестораны, непривитые пожилые граждане переводятся на самоизоляцию. В нескольких регионах запрещена работа ресторанов и магазинов, кроме продуктовых и аптек.

В Севастополе выставлены блокпосты, попасть в город или покинуть его можно будет только с QR-кодом, сообщает РИА Новости. В Омске QR-код нужен для пользования общественным транспортом, в Хакасии действует комендантский час.

Исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки главы регионов могут продлить нерабочие дни с сохранением зарплаты после 7 ноября. В Татарстане ограничения будут действовать «до улучшения и стабилизации ситуации».

Ранее Всероссийский центр изучения общественного мнения провел среди жителей России опрос, посвященный нерабочим дням. Согласно исследованию две трети граждан проведут все дополнительные выходные у себя дома.