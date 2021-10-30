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Услуги шаманов и астрологов набрали популярность в России из-за COVID-19

  /   Обновлено: 30 октября 2021 04:09
Общество
Услуги шаманов и астрологов набрали популярность в России из-за COVID-19
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 30 октября. На фоне роста заболеваемости COVID-19 в России вырос спрос на услуги шаманов, колдунов и астрологов, россиян интересуют обряды исцеления и даже благоприятные для прививок даты.

Сейчас особенно высок спрос на информацию о том, стоит ли сделать прививку от коронавируса и когда, сообщила телеканалу «360» астролог Лилия Любимова. Опубликованный в Сети шаманский календарь прививок не работает, считает специалист.

«Конечно, звонят. Людей интересует, заболеют они или нет, либо стоит ли делать прививку — и если стоит, то просят подобрать дату», — заявила Любимова.

Астролог Василиса Володина назвала главным вопросом клиентов дату окончания пандемии. Шаман, представитель региональной общественной организации по сохранению культурного и духовного наследия «Дух Волка» Клавдия Болонина сообщила телеканалу, что «многие люди просят прогноз» ситуации с COVID-19, но не обращаются по поводу лечения. Шаман подчеркнула, что за помощью при коронавирусе нужно идти к врачам.

Ранее Правительство России поддержало инициативу о предоставлении сотрудникам российских компаний двух выходных дней после прохождения вакцинации. Об этом сообщили представители аппарата вице-премьера России Татьяны Голиковой.

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шаманы астрологи коронавирус
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