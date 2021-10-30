Четырехмесячная девочка скончалась на прогулке с отцом в Саратове

Саратов, 30 октября. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти четырехмесячного ребенка на прогулке с отцом. Трагедия произошла на территории Саратова.

Следственный отдел по Волжскому району Саратова СУ СК России организовал доследственную проверку по факту происшествия. По предварительной информации, в пятницу на территории частного дома отец гулял с ребенком, которая лежала в коляске. Неожиданно мужчина понял, что дочка не подает признаки жизни.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть четырехмесячного ребенка. Во время внешнего осмотра специалисты не нашли признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сотрудники правоохранительных органов недавно задержали 19-летнего юношу по подозрению в убийстве. Происшествие произошло в Саратовской области. Молодой человек до смерти избил 38-летнего мужчину.