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Четырехмесячная девочка скончалась на прогулке с отцом в Саратове
Происшествия
Четырехмесячная девочка скончалась на прогулке с отцом в Саратове
pixabay.com  /  Diego Fabian Parra Pabon

Саратов, 30 октября. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту смерти четырехмесячного ребенка на прогулке с отцом. Трагедия произошла на территории Саратова.

Следственный отдел по Волжскому району Саратова СУ СК России организовал доследственную проверку по факту происшествия. По предварительной информации, в пятницу на территории частного дома отец гулял с ребенком, которая лежала в коляске. Неожиданно мужчина понял, что дочка не подает признаки жизни.

Прибывшие по вызову медики констатировали смерть четырехмесячного ребенка. Во время внешнего осмотра специалисты не нашли признаков насильственной смерти. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Сотрудники правоохранительных органов недавно задержали 19-летнего юношу по подозрению в убийстве. Происшествие произошло в Саратовской области. Молодой человек до смерти избил 38-летнего мужчину.

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