Гинцбург объяснил заболеваемость COVID-19 среди привитых медленной работой клеток памяти

Москва, 30 октября. Дельта-штамм коронавируса изменил характер взаимодействия с клетками и существует внутри них, объяснил директор центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Привитые все равно могут заразиться коронавирусом, потому что при дельта-штамме клетки памяти не успевают среагировать, рассказал специалист в беседе с РИА Новости. Вирус переходит из одной клетки в другую и скапливается в очень больших количествах.

«Вирус успевает проникнуть в клетки на фоне низкого уровня антител», — пояснил ученый.

Через шесть-восемь месяцев после вакцинации у людей начинает падать титр антител, но клетки памяти запоминают всю нужную информацию, однако они начинают вырабатывать антитела на второй-четвертый день после заражения. Это может быть слишком поздно, и заражение успевает произойти.

Недавно ученые выяснили, что коронавирусная инфекция может вызвать заражение, проникнув внутрь уха человека. К такому выводу пришли специалисты Массачусетского технологического института по результатам проведенного исследования. В этом случае человек рискует получить слуховые нарушения.