Сотрудники МЧС и Росгвардии могут получить бесплатное жилье в России

Москва, 30 октября. Получить бесплатное жилье или деньги на него могут сотрудники силовых ведомств, судьи, учителя, медики и некоторые госслужащие.

Сотрудники МЧС, полиции, ФСБ, ФСО, Росгвардии и прокуратуры могут получить бесплатное служебное жилье, если они в нем нуждаются. Также на жилье могут претендовать работники следственного комитета и судебной системы, если их стаж насчитывает минимум десять лет. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, передает РИА Недвижимость.

«Депутаты, сотрудники налоговой, таможни и других госорганов вправе рассчитывать на служебное или собственное жилье. Госслужащий может один раз за весь период гражданской службы получить субсидию, чтобы купить жилье, но только если в нем нуждается», — сказала она.

Врачи и учителя имеют право на субсидии по программам «Земский доктор» и «Земский учитель». Работники сфер образования и медицины могут получить до 2 млн рублей на покупку жилья, если они работают в сельской местности. Для этого врачи должны проработать не менее пяти лет в селе.

Ранее рейтинг доступности жилья в России показал отрицательное значение впервые за 12 лет. Сокращение доступности жилья эксперты связывают с ростом цен и снижением доходов населения. Наиболее значительное подорожание новостроек наблюдается в Северной Осетии и Амурской области — на 30% и 25% соответственно.