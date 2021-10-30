Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 04:15
04:11
Общество
Объявленные Путиным нерабочие дни начались во всех регионах России
04:09
Общество
Услуги шаманов и астрологов набрали популярность в России из-за COVID-19
04:08
Общество
Водолеи, Скорпионы и Овны достигают финансового успеха после 40 лет
04:05
Общество
Дети в Свердловской области начали чаще жаловаться на депрессивное расстройство
04:04
Общество
Психолог Решетникова посоветовала читать для борьбы со стрессом в нерабочие дни
04:04
Происшествия
Четырехмесячная девочка скончалась на прогулке с отцом в Саратове
04:00
Общество
Публицист Чаусов проанализировал принцип работы новых «игровых онлайн-пирамид»
03:49
Общество
Вильфанд: жителей Москвы ожидает на выходных теплая погода
03:43
Общество
Гинцбург объяснил заболеваемость COVID-19 среди привитых медленной работой клеток памяти
03:30
Общество
Перепады погоды могут ослабить иммунитет человека
Все новости

Сотрудники МЧС и Росгвардии могут получить бесплатное жилье в России
Общество
Сотрудники МЧС и Росгвардии могут получить бесплатное жилье в России
pixabay.com  /  Kseniya020203

Москва, 30 октября. Получить бесплатное жилье или деньги на него могут сотрудники силовых ведомств, судьи, учителя, медики и некоторые госслужащие.

Сотрудники МЧС, полиции, ФСБ, ФСО, Росгвардии и прокуратуры могут получить бесплатное служебное жилье, если они в нем нуждаются. Также на жилье могут претендовать работники следственного комитета и судебной системы, если их стаж насчитывает минимум десять лет. Об этом рассказала член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова, передает РИА Недвижимость.

«Депутаты, сотрудники налоговой, таможни и других госорганов вправе рассчитывать на служебное или собственное жилье. Госслужащий может один раз за весь период гражданской службы получить субсидию, чтобы купить жилье, но только если в нем нуждается», — сказала она.

Врачи и учителя имеют право на субсидии по программам «Земский доктор» и «Земский учитель». Работники сфер образования и медицины могут получить до 2 млн рублей на покупку жилья, если они работают в сельской местности. Для этого врачи должны проработать не менее пяти лет в селе.

Ранее рейтинг доступности жилья в России показал отрицательное значение впервые за 12 лет. Сокращение доступности жилья эксперты связывают с ростом цен и снижением доходов населения. Наиболее значительное подорожание новостроек наблюдается в Северной Осетии и Амурской области — на 30% и 25% соответственно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Сотрудники МЧС и Росгвардии могут получить бесплатное жилье в России
субсидии жилье профессии
Комментировать