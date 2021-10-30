Аналитик Кусков назвал пароль главным способом защиты смартфона от мошенников

Москва, 30 октября. Установка качественного пароля на SIM-карте и смартфоне позволит защитить личные данные пользователя в случае потери устройства, заявил глава агентства Telecom daily Денис Кусков.

Эксперт посоветовал не хранить в галерее фотографии кредитных и дебетовых карт и не пересылать такие снимки в SMS или мессенджерах. Кроме того, специалист призвал установить на устройство антивирус.

«Что касается дополнительных настроек, то на сегодняшний момент владельцы операционных систем — Apple, Google — очень требовательно относятся к приложениям, которые запрашивают большие объемы информации, ваши предпочтения, геолокацию, какие-то персональные данные, поэтому здесь дополнительно предпринимать что-то не стоит, за исключением установки противовирусного программного обеспечения», — сообщил агентству «Прайм» Кусков.

Аналитик посоветовал не передавать смартфон незнакомцам, не открывать письма от незнакомых людей и не переходить по ссылкам на потенциально мошеннические сайты.

Ранее гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин заявил, что многие люди возвращаются к менее функциональным моделям телефонов, чтобы защитить личные данные. Чем умнее устройство, тем проще взломать личные данные пользователя, которые он когда-либо вводил в телефон даже во время безопасной двухфакторной авторизации, предупредил специалист.