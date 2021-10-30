МЭР изучит подтверждение США статуса России как страны с рыночной экономикой

Москва, 30 октября. Министерство торговли США подтвердило рыночный статус российской экономики для антидемпинговых процедур, сообщили в Минэкономразвитии (МЭР).

Замглавы МЭР Владимир Ильичев в беседе с ТАСС сообщил, что минторг США 29 октября опубликовал меморандум, подтверждающий отсутствие достаточных оснований для отзыва статуса России как страны с рыночной экономикой. Данное решение подразумевает, что американское ведомство не станет возвращаться к методикам расчета демпинга, применяемым в отношении экспортеров из СССР и РФ до ее присоединения к ВТО.

Ильичев отмечает, что Минторг США впервые провел процедуру оценки на предмет отзыва рыночного статуса страны. Решение американского ведомства еще предстоит изучить. Это также дает позитивный сигнал, российским экспортерам о сохранении всего арсенала возможностей для защиты своих интересов в антидемпинговых процедурах.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Россия выполняет все планы по переходу на «зеленую» экономику. Сейчас энергобаланс у страны более «зеленый», чем у других стран мира.