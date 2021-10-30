ВМС США начали военные операции в Средиземном и Черном морях

Вашингтон, 30 октября. Американские военно-морские силы начали выполнять операции в Черном и Средиземном морях в рамках учений. Информация об этом стала известна из заявления ВСМ США.

Ударные силы США начали выполнение военно-морских операций при поддержке НАТО, отмечается в заявлении. Также стало известно, что штабы флота будут располагаться на эсминце Шестого флота ВМС США Mount Whitney.

Они будут взаимодействовать вместе с партнерами по Североатлантическому альянсу для обеспечения безопасности и стабильности в регионе Черного и Средиземного морях, говорится в сообщении. Других подробностей о проведении операций при этом не приводится.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что совместные боевые маневры Военно-морского флота России и ВМС Китая нервируют США. Операции проводятся в акватории Тихого океана.