Минпросвещения России предложило прекратить прием в техникумы по 43 профессиям

Москва, 30 октября. Министерство просвещения России предложило прекратить прием в техникумы и колледжи по 43 профессиям с 31 декабря 2021 года.

Согласно проекту указа, изменения вносятся в 43 федеральных государственных образовательных стандарта среднего профессионального образования, утвержденных приказами Минобразования и Минпросвещения. Речь идет о прекращении приема на обучение с 31 декабря 2021 года.

Решение было принято с целью приведения структуры подготовки кадров со средним профессиональным образованием – в соответствии с актуальными потребностями на рынке труда. Будет закончен прием на обучение по следующим профессиям: рекламный агент, парикмахер, изготовитель железобетонных изделий, младшая медсестра, слесарь по изготовлению деталей и узлов технических систем в строительстве, младший ветеринарный фельдшер, водитель городского электротранспорта, электромонтажник авиационной техники, оператор транспортного терминала, судовой повар, слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения готово рассматривать варианты замены ЕГЭ. Новые механизмы должны быть объективными и независимыми,