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Рестораны и стоматологии будут закрыты в нерабочие дни в Саратовской области
Общество
Рестораны и стоматологии будут закрыты в нерабочие дни в Саратовской области
pixabay.com

Саратов, 30 октября. Локдаун вводится в Саратовской области из-за роста заболеваемости COVID-19. В этот период в регионе будут закрыты практически все социальные объекты.

Нерабочие дни в России объявлены с 30 октября по 7 ноября. Так, в Саратовской области продолжат функционировать только аптеки и магазины, которые продают товары первой необходимости. Соответствующее постановление подписал глава региона Роман Бусаргин.

На период локдауна будут закрыты кафе, рестораны, библиотеки, салоны красоты, кинотеатры, цирки, театры и бассейны. Также не будут принимать граждан и стоматологические клиники, за исключением экстренных случаев.

Кроме этого, запрещено проведение массовых физкультурных, культурно-выставочных и спортивных мероприятий. Прекращается работа выставочных залов, развлекательных центров и детских игровых комнат.

Ранее в пресс-службе мэра Москвы сообщили, что более 430 предприятий торговли и услуг нарушили режим нерабочих дней в столице.

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саратовская область нерабочие дни коронавирус
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