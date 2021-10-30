Небензя назвал опасной игрой применение Киевом беспилотника в Донбассе

Москва, 30 октября. Постпред РФ при ООН Василий Небензя предупредил Киев о последствиях после применения беспилотников Bayraktar в Донбассе.

Небензя назвал очень опасной игрой применение Украиной беспилотников в Донбассе. Он подчеркнул, что отказ украинских военных запрашивать разрешение на нанесение удара противоречит соглашениям о прекращении огня. Небензя выразил надежду, что Киев осознает последствия применения беспилотников.

«Я видел сообщения по поводу этих БПЛА Bayraktar, один из которых атаковал артиллерийскую позицию ополченцев», — сказал постпред РФ при ООН.

«Думаю, это очень опасная игра со стороны украинцев», — добавил Небензя.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал применение украинскими военными турецких беспилотников Bayraktar в Донбассе ответом на действия противника, который не нужно расценивать как начало наступления ВСУ в регионе. В ходе общения с представителями СМИ в Одессе украинский лидер заявил, что БПЛА и другое имеющееся у ВСУ оружие предназначены «именно для защиты».