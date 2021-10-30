Российский газ может подорожать для Молдавии до 500 долларов за 1 тыс. кубометров

Москва, 30 октября. Цена на газ для Молдавии по новому договору с «Газпромом» может составить 500-600 долларов за тысячу кубометров, сообщил со ссылкой на близкий к переговорам источник ТАСС.

Собеседник агентства отметил, что с 2021 года в теплое время цена на газ для Молдавии рассчитывается на основе рыночной стоимости, а зимой «привязывается к ситуации на рынке дизельного топлива и мазута». Это позволяло республике экономить, сообщил источник ТАСС.

«Однако если раньше льготы применялись ко всем объемам газа, то, согласно новым условиям, в первом и четвертом квартале года республика будет покупать 70% объемов с привязкой к ценам на нефть, а остальное — по рыночной стоимости; во втором и третьем кварталах — 30% с привязкой к ценам на нефть, а остальное — по рыночным ценам», — подчеркнул собеседник агентства.

По его словам, с учетом ситуации на рынке цена на российский газ для республики по сравнению со старой формулой может вырасти вдвое — до 500-600 долларов за тысячу кубических метров. Собеседник агентства уточнил, что новый контракт также предусматривает выплату исторического долга Молдавии за поставленный в прошлые годы газ. С учетом пени задолженность составила 700 млн долларов.

Ранее сообщалось, что Кишинев договорился с «Газпромом» о продлении соглашения по поставкам голубого топлива на пять лет. Министерство инфраструктуры Молдавии отметило, что стороны достигли соглашения о проведении аудита задолженности «Молдовагаза» и о формуле расчета цены.