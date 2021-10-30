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Юрист Соловьев посоветовал оспорить кадастровую стоимость имущества для снижения налога
Общество
Юрист Соловьев посоветовал оспорить кадастровую стоимость имущества для снижения налога
pixabay.com

Москва, 30 октября. Налоговая экономия как некая стратегия сбережения личных средств имеет место в нескольких случаях, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Например, если в семье есть пенсионер или инвалид, которые уплачивают налог по меньшей ставке или вовсе освобождаются от него, то нередко имущество переписывается на такого родственника, отметил специалист в беседе с «Прайм». Лучше всего ознакомиться с категориями граждан, которые имеют федеральные и региональные льготы по уплате налога, а также случаях применения пониженных ставок. Наиболее чистый с точки зрения закона и морали метод — оспаривание кадастровой стоимости.

«Это довольно трудоёмкий процесс, и не факт, что он приведет к пересмотру и, как следствие, снижению размера налоговой выплаты», — предупредил юрист.

Также не стоит забывать и о налоговых вычетах при покупке и реализации недвижимости, указывает эксперт. Особенно это актуально сейчас, когда идет речь об изменении в существующую кадастровую стоимость жилищных объектов. Это приведет к увеличению налогов, которые жители страны платят за владение недвижимой собственностью.

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налог стоимость экономия
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