Юрист Соловьев посоветовал оспорить кадастровую стоимость имущества для снижения налога

Москва, 30 октября. Налоговая экономия как некая стратегия сбережения личных средств имеет место в нескольких случаях, рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Например, если в семье есть пенсионер или инвалид, которые уплачивают налог по меньшей ставке или вовсе освобождаются от него, то нередко имущество переписывается на такого родственника, отметил специалист в беседе с «Прайм». Лучше всего ознакомиться с категориями граждан, которые имеют федеральные и региональные льготы по уплате налога, а также случаях применения пониженных ставок. Наиболее чистый с точки зрения закона и морали метод — оспаривание кадастровой стоимости.

«Это довольно трудоёмкий процесс, и не факт, что он приведет к пересмотру и, как следствие, снижению размера налоговой выплаты», — предупредил юрист.

Также не стоит забывать и о налоговых вычетах при покупке и реализации недвижимости, указывает эксперт. Особенно это актуально сейчас, когда идет речь об изменении в существующую кадастровую стоимость жилищных объектов. Это приведет к увеличению налогов, которые жители страны платят за владение недвижимой собственностью.