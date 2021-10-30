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Глава ВОЗ Гебреисус призвал готовиться к новой пандемии
Общество
Глава ВОЗ Гебреисус призвал готовиться к новой пандемии
pixabay.com

Рим, 30 октября. Мировое сообщество должно быть готово к новой пандемии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

Также он призвал извлечь уроки из пандемии COVID-19, чтобы быть готовыми к следующей. По словам Гебреисуса, с биологической точки зрения в какой-то момент может появиться еще один вирус, который возможно не получится сдержать.

«Даже если мы положим конец этой пандемии, мы должны извлечь уроки, которые она нам преподает, и подготовиться к следующей», — сказал глава ВОЗ на саммите G20 в Риме.

Кроме этого, он отметил, что в мире отсутствует равенство в доступе к вакцинам против коронавируса в разных странах. Гебреисус подчеркнул, что по всему миру вакцинировано уже 36% населения, тогда как в Африке прививку сделали только 6% жителей.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал, что поможет одержать победу над пандемией коронавируса. По его словам, лучшим инструментом для этого является вакцинация.

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