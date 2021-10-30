ВМС США провели испытания первой ступени двигателя гиперзвуковой ракеты

Вашингтон, 30 октября. Военно-морские силы (ВМС) США провели огневые испытания первой ступени двигателя гиперзвуковой ракеты, сообщила в пятницу пресс-служба военного ведомства.

В ВМС США подчеркнули, что стендовые испытания ступени твердотопливного ракетного двигателя в Промонтори (штат Юта) успешно провело «управление программы создания стратегических систем». Это сделано в целях создания гиперзвуковой ракеты для Сухопутных и Военно-морских сил США. Впервые была испытана система контроля вектора тяги ракетного двигателя.

«Система контроля вектора тяги является ключевым компонентом ракетного двигателя, который позволяет ракете маневрировать в полете», — подчеркнули в ВМС США.

Ранее сообщалось, что США провели огневые испытания твердотопливного двигателя второй ступени для своих новых гиперзвуковых ракет. В мае военные успешно протестировали двигатель первой ступени.