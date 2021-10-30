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Пострадавших в аварии в Ингушетии детей госпитализировали

  /   Обновлено: 30 октября 2021 01:49
Происшествия
Пострадавших в аварии в Ингушетии детей госпитализировали
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Магас, 30 октября. Детей, который пострадали во время аварии между КамАЗом и легковушкой, госпитализировали. Происшествие случилось на территории Ингушетии.

Женщина и новорожденный ребенок стали жертвами этой аварии. Трагедия произошла на федеральной трассе.

В результате столкновения грузовика и легкового автомобиля восемь детей получили травмы. Соответствующей информацией поделился пресс-центр регионального МВД.

Младенец скончался по пути в поликлинику. Еще восьмерых пострадавших детей доставили в Детскую республиканскую больницу.

Авария произошла на федеральной трассе «Кавказ» около Назрановской крепости. По предварительной информации, водитель машины «ВАЗ-2115» врезался во встречный КамАЗ, когда совершал обгон.

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