Макрон: Франция не обладает сведениями о влиянии России на газовые цены

Лондон, 30 октября. Франция не подтвердила обвинения в причастности России к высоким ценам на газ в Европе. Об этом сообщил президент страны Эммануэль Макрон.

Он заявил, что у Франции нет свидетельств того, что Россия целенаправленно манипулирует ценами на топливо. По его мнению, торговые отношения не должны включать в себя цели геополитики. Об этом он рассказал в интервью британской газете Financial Times.

«У меня нет свидетельств того, что манипулирование газовыми ценами имело место, и я никого ни в чем не обвиняю», — сообщил президент Франции.

Макрон подчеркнул, что европейская энергетика должна развиваться самостоятельно, чтобы иметь альтернативы газовому топливу. К ним он отнес возобновляемые источники энергии и ядерную энергетику. Французский лидер добавил, что важно как можно скорее уйти от использования угля к зеленой энергетике.

Ранее Эммануэль Макрон встретился с Джо Байденом на территории французского посольства в Ватикане. Данная встреча стала первой после начавшегося кризиса из-за разрыва контракта по подводным лодкам.