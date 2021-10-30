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Младенец стал жертвой ДТП с КамАЗом в Ингушетии
Происшествия
Младенец стал жертвой ДТП с КамАЗом в Ингушетии
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Магас, 30 октября. Смертельная авария произошла на территории Ингушетии. ДТП произошло между КамАЗом и легковушкой.

В результате происшествия двое человек погибли. В списке жертв инцидента есть младенец и женщина. Соответствующей информацией поделились в МВД. Происшествие произошло на территории федеральной трассы «Кавказ». Новорожденный ребенок скончался по дороге в больницу.

По предварительным сведениям, водитель, находившийся за рулем машины «ВАЗ-2115», совершал обгон и врезался в КамАЗ, который ехал по встречной полосе. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по этому факту.

Десять человек недавно пострадали во время аварии с автобусом и легковой машиной. Происшествие случилось в Ивановской области.

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