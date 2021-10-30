Саммит G20 в Риме затронет широкий круг тем

Рим, 30 октября. Саммит «Большой двадцатки» стартует в Риме в субботу, на мероприятии будут обсуждаться различные темы: от энергетики до ситуации в Афганистане и пандемии.

«Коммерсант» отмечает, что G20 вернется к оченому формату. Однако не все ими решили воспользоваться: глава КНР Си Цзиньпин и президент России Владимир Путин выступят по видеосвязи, в Риме будут находиться главы внешнеполитических ведомств.

Белый дом на этом фоне предрек, что в «центре внимания» на саммите окажутся США и Европа. Так, американский президент Джо Байден приедет в Рим с обширной повесткой. Его целью является минимизация ущерба, нанесенного в последние месяцы отношениями Вашингтона и Европой.

Встреча в Риме является для многих участников особенной. Так, для канцлера ФРГ Ангелы Меркель он окажется последним – она покидает пост. Премьера Италии Марио Драги ждет дебют, причем сразу в качестве хозяина

Президент России Владимир Путин дважды выступит на саммите G20. Об этом ранее рассказал журналистам его пресс-секретарь Дмитрий Песков.