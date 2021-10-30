Читатели Le FIgaro раскритиковали власти ЕС за ситуацию с мигрантами

Париж, 30 октября. МИД Франции обвинило семью президента Белоруссии Александра Лукашенко в миграционном кризисе, возникшем на границе с Польшей и Литвой. Однако французы не согласились с заявлением ведомства.

Госсекретарь по европейским делам при МИД Франции Клеман Бон подчеркнул, что в Белоруссии используют организованные схемы и совместно с третьими странами проводят контрабанду людей. Читатели издания Le Figaro имеют иное мнение.

«Как всегда, наши лидеры зря поучают других, в том числе Лукашенко насчет мигрантов. Видят сучок в глазах соседа, не видя бревно в своих», — отметил Seebs.

Пользователь nsolvabulator отметил, что все иммигранты в результате направляются в Великобританию. Поэтому есть смысл поинтересоваться относительно того, не причастен ли президент Франции Эммануэль Макрон к контрабанде людей через свое государство.

«Почему Париж молчит о сотнях тысяч, даже миллионах мигрантов, которые прибывают на кораблях, битком набитых людьми?» — отметил Vronski.

Читатель Sisi Nanan уверен, что мигранты просто пользуются ситуацией. Евросоюз никак не решает эту проблему.

«Не смешите меня! А тем временем Париж вынуждает мигрантов плыть на лодках в Англию. Какое лицемерие…» — заявил Anonyme.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Москва и Минск будут жестко действовать в ответ на продвижение западных войск к границам Союзного государства.