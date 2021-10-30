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Винные магазины получили повышенную выручку перед нерабочими днями в России

  /   Обновлено: 30 октября 2021 01:16
Общество
Винные магазины получили повышенную выручку перед нерабочими днями в России
pixabay.com/PD

Москва, 30 октября. Перед длинными нерабочими днями россияне увеличили выручку винным магазинам.

Введение длинных выходных с 28 октября по 7 ноября и сведения о вероятном закрытии алкогольных магазинов стали причиной резкого увеличения спроса на спиртные напитки. Траты в специализированной рознице на территории Москвы выросли на 70%, а федеральные сети зарегистрировали увеличение продаж спиртных напитков на 50-60%, передает «Коммерсантъ».

Повышенный спрос может распространиться до завершения выходных и оказать влияние на оборот рынка по итогам текущего года. По информации Tinkoff Coronalndex, москвичи 27 октября потратились на алкоголь на 21% больше, если сравнивать с предыдущей средой.

Экономист Андрей Марголин недавно сообщил, что Россия в течение последних лет сильно увеличила качество алкоголя. По словам специалиста, отечественные спиртные напитки получили экспортный потенциал.

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алкоголь вино спиртные напитки
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