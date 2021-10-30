Эксперт Строева предостерегла от покупки рыбы в несертифицированных магазинах

Москва, 30 октября. Главным правилом при покупке рыбы является ее приобретение в сертифицированных магазинах. Об этом рассказала начальник лаборатории ООО «Русский рыбный мир» Светлана Строева.

Она отметила, что на стихийных рынках не ведется контроля качества продукции, поэтому в этих местах лучше не приобретать рыбу. Также Строева подчеркнула, что и в торговых точках необходимо соблюдать осторожность при покупке продукции.

«В магазине вы также вправе запросить документы, свидетельствующие о качестве, безопасности и легальности происхождения продукции», — сказала эксперт.

Для проверки качества рыбы в магазине необходимо запросить такие документы, как ветеринарное свидетельство, в котором должна быть дата вылова рыбы, номер партии, производитель, срок годности и условия хранения, рассказала Строева в интервью агентству «Прайм».

Слишком яркий цвет лососевых рыб должен насторожить, так как производитель мог использовать для этого красители. Кроме того, несвежую продукцию можно определить по запаху окислившегося жира, язвам или желтому налету на чешуе.

Ранее врач-диетолог Джули Аптон сообщил, что регулярное употребление рыбы способствует улучшению качества и длительности сна.