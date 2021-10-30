Диакон Георгий рассказал, как относится к Моргенштерну и платному крещению

Санкт-Петербург, 30 октября. Диакон храма во имя иконы Божией матери «Всех скорбящих радость» отец Георгий посетил пресс-конференцию в медиацентре «Патриот», в ходе которой обсудил скандальное высказывание рэпера Моргенштерна о Дне Победы и объяснил необходимость оплаты крещения детей в церквях.

Артист заявил, что не понимает традицию военных парадов и трату денег на торжества. Священнослужитель призвал спокойно реагировать на подобные высказывания.

«Мне кажется, мы должны уважать мнение нашей молодежи. Нам нужно не осуждать, не ненавидеть, не раздражаться. Нам нужно с любовью относиться к мнению этого человека, пообщаться и понять, откуда у него появилось такое мнение. Мне кажется, что оно неправильно. Но если мы будем общаться, то сможем спасти наше молодое поколение», — объяснил отец Георгий.

Он добавил, что люди должны помнить о прошлом, о победах предков. С помощью этого необходимо воспитывать патриотизм и христианскую любовь. Память помогает человеку жить мирно.

Диакон Григорий затронул тему крещения в церкви. Он объяснил, почему этот обряд проводится платно.

«В церкви установлена условная цена. Священник трудится, ему абсолютно все равно, сколько вы дадите денег. Мне кажется, что он достоин вознаграждения. Так же и храм: вы хотите, чтобы в храме было светло, тепло, чисто. Именно на ваши пожертвования храм и существует», — объяснил он.

Священнослужитель отметил, что крещение в православных храмах может проводиться бесплатно, если прихожане не имеют денег. Также они могут заплатить меньше, если ограничены в финансах.