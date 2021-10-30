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Украинский политолог Головачев заявил о неизбежности войны в Донбассе
Политика
Украинский политолог Головачев заявил о неизбежности войны в Донбассе
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Киев, 30 октября. Применение ударного БПЛА турецкого производства против ДНР и ЛНР спровоцировало огромный прилив патриотизма в Киеве. Однако нужно думать о последствиях, заявил украинский политический эксперт Андрей Головачев.

При ответных действиях Донбасса перед украинскими властями появится два варианта: продолжить использовать дроны или отказаться от этой идеи и спровоцировать негодование со стороны военнослужащих. Если не организовывать налеты, то в украинских войсках возникнет разочарование, пояснил специалист. Его цитирует «Главред».

«Значит, необходимо будет применять Байрактары. Но это будет означать перевод боевых действий на совершенно другой уровень и с очень трудно прогнозируемыми последствиями», — добавил политолог.

Возобновление крупномасштабных боевых действий в Донбассе практически невозможно избежать, заключил Головачев. Дальнейшее развитие ситуации зависит от России и ее реакции на это событие, подчеркнул специалист.

Донбасс ни в какой форме не вернется в состав Украины, он будет интегрирован в Россию. Об этом ранее заявил политолог Рафаэль Ордуханян.

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ЛНР днр война
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