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Волонтеры Всероссийской переписи населения подвергаются серьезным рискам на работе

  /   Обновлено: 30 октября 2021 00:51
Общество
Волонтеры Всероссийской переписи населения подвергаются серьезным рискам на работе
Global Look Press  /  Alexander Rekun

Москва, 30 октября. Волонтеры, участвующие во Всероссийской переписи населения, зачастую не встречают в своей работе никаких инцидентов. Однако иногда опрос несет прямую угрозу жизни переписчика.

Так, беременная женщина из Амурской области, работавшая волонтером, была избита во время обхода одного из домов. Нетрезвые хозяева квартиры напали на нее, толкали и пытались спустить с лестницы. Сейчас расследованием дела занимается МВД, передают «Известия».

Еще один вопиющий случай произошел с 20-летним студентом на Дальнем Востоке. Волонтер сообщил, что консьержки отказывались пускать его в подъезд и всячески оскорбляли. Все это говорит о необходимости принять соответствующие меры для обеспечения безопасности переписчиков, об этом сообщили в Росстате.

«... Большое внимание уделяется личной безопасности переписчиков, участвующих в поквартирном и подомном обходе ... Переписчики застрахованы от несчастных случаев и от риска заболевания ковидом ...», — следует из сообщения ведомства.

Также все переписчики проходят обучение действиям в различных ситуациях, имеют при себе специальный фонарик, способный как осветить темные помещения, так и отпугнуть агрессора. Помимо этого, местоположение каждого волонтера отслеживается при помощи планшетов.

Однако опасность во время переписи может поджидать и самих жильцов. В Нижегородской области мошенники стали приходить к гражданам под видом переписчиков, чтобы выманить личные данные.

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