Доктор Мясников объяснил несбывшиеся прогнозы о завершении пандемии

Москва, 30 октября. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не сбылись прогнозы о формировании коллективного иммунитета и завершении пандемии.

Врач отметил, что не существует вакцин, которые были бы безопасны и эффективны на 100%. Однако персональный иммунитет очень эффективен, подчеркнул телеведущий. Мясников призвал посмотреть на статистику смертности в странах с высоким уровнем вакцинации. Во Франции или Англии показатель составляет 0,3%, тогда как в России он достигает 3,5%.

В своем Telegram-канале доктор Мясников напомнил, что коронавирус не зря называется «новым». Его параметры отличаются от известных человеческих коронавирусов. Несбывшиеся прогнозы о завершении пандемии «к апрелю» и формировании коллективного иммунитета, Мясников объяснил тем, что свои выводы специалисты могут делать лишь на основании того опыта, который у них есть в данный момент.

«Поймите: в определенный отрезок времени все наши предсказания и выводы основаны только на опыте данного временного периода. Мы столкнулись с чем-то новым и это «новое» неизбежно вводит свои коррективы в наши суждения. И это нормально. Не думал, что придется объяснять такие элементарные вещи, но читаю соцсети и понимаю, что хоть попытаться должен!» — написал Мясников.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что мутации коронавируса происходят медленнее, чем у вируса гриппа. В то же время специалист отметил, что остановить эволюцию коронавируса невозможно.