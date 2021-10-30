Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 октября 01:16
01:07
Общество
Диакон Георгий рассказал, как относится к Моргенштерну и платному крещению
01:03
Политика
Украинский политолог Головачев заявил о неизбежности войны в Донбассе
00:59
Происшествия
СКР задержал замглавы администрации Ростова Великого Михаила Рысева
00:51
Общество
Волонтеры Всероссийской переписи населения подвергаются серьезным рискам на работе
00:41
Общество
Доктор Мясников объяснил несбывшиеся прогнозы о завершении пандемии
00:32
Политика
Политолог Нейжмаков спрогнозировал дальнейший рост антироссийских настроений в Финляндии
00:29
Общество
Более 66% россиян высказались негативно о праздновании Хеллоуина
00:28
Экономика
Белоруссия попросила Россию поделиться частотами для 5G
00:28
Экономика
Рублю прогнозируют укрепление до конца года
00:20
Экономика
Советник президента Эдельгериев заявил о неизбежном отказе России от «нефтяной иглы»
Все новости

Доктор Мясников объяснил несбывшиеся прогнозы о завершении пандемии

  /   Обновлено: 30 октября 2021 00:41
Общество
Доктор Мясников объяснил несбывшиеся прогнозы о завершении пандемии
wikipedia.org  /  Dmitry Rozhkov / CC BY-SA 4.0

Москва, 30 октября. Врач и телеведущий Александр Мясников объяснил, почему не сбылись прогнозы о формировании коллективного иммунитета и завершении пандемии.

Врач отметил, что не существует вакцин, которые были бы безопасны и эффективны на 100%. Однако персональный иммунитет очень эффективен, подчеркнул телеведущий. Мясников призвал посмотреть на статистику смертности в странах с высоким уровнем вакцинации. Во Франции или Англии показатель составляет 0,3%, тогда как в России он достигает 3,5%.

В своем Telegram-канале доктор Мясников напомнил, что коронавирус не зря называется «новым». Его параметры отличаются от известных человеческих коронавирусов. Несбывшиеся прогнозы о завершении пандемии «к апрелю» и формировании коллективного иммунитета, Мясников объяснил тем, что свои выводы специалисты могут делать лишь на основании того опыта, который у них есть в данный момент.

«Поймите: в определенный отрезок времени все наши предсказания и выводы основаны только на опыте данного временного периода. Мы столкнулись с чем-то новым и это «новое» неизбежно вводит свои коррективы в наши суждения. И это нормально. Не думал, что придется объяснять такие элементарные вещи, но читаю соцсети и понимаю, что хоть попытаться должен!» — написал Мясников.

Ранее гендиректор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев заявил, что мутации коронавируса происходят медленнее, чем у вируса гриппа. В то же время специалист отметил, что остановить эволюцию коронавируса невозможно.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Доктор Мясников объяснил несбывшиеся прогнозы о завершении пандемии
пандемия мясников коронавирус
Комментировать