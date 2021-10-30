Политолог Нейжмаков спрогнозировал дальнейший рост антироссийских настроений в Финляндии

Москва, 30 октября. Формирование негативного образа России в европейском информационном пространстве может вызвать дальнейший рост антироссийских настроений в Финляндии, считает ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций Михаил Нейжмаков.

Пока что улучшения ситуации ждать точно не стоит. Пристальное внимание США к деятельности НАТО может стать дополнительным стимулом для финских политиков, выступающих за вступление своей страны в Альянс, отметил политаналитик по данным «Известий».

«Финские политики и журналисты, настаивающие на реальности российской угрозы, аргументируют свою позицию ссылками не только на новейшую историю отношений Москвы с Тбилиси и Киевом, но и на проведение нашей страной масштабных военных учений на Балтике», — пояснил эксперт.

Чтобы финны могли продвигать в информационном пространстве идею вступления страны в Альянс, нужно опираться на какие-то аргументы в пользу такого шага. Логичнее всего в этом случае ссылаться на мнимую «российскую угрозу».

Ранее сообщалось, что, по данным опроса, больше половины финнов (60%) уже считают Россию военной угрозой.