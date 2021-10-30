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Более 66% россиян высказались негативно о праздновании Хеллоуина

  /   Обновлено: 30 октября 2021 00:29
Общество
Более 66% россиян высказались негативно о праздновании Хеллоуина
Федеральное агентство новостей  /  Полина Цыбулько

Москва, 30 октября. Празднование Дня всех святых или Хеллоуна традиционно проходит в ночь с 31 октября на 1 ноября. Среди россиян был проведен опрос, который показал их отношение к этому торжеству.

Так, согласно проведенному «Известиями» опросу среди 9 тыс. человек выяснилось, что более 66% россиян негативно относятся к самому празднику. Нейтральную позицию заняли 29% респондентов. И лишь 5% опрошенных рассказали, что им нравится Хеллоуин.

При этом согласно аналитическим данным, россияне все же активно покупают мрачную атрибутику и заказывают на костюмированные вечеринки торты в виде могил. Хоть Хеллоуин и считается чужим праздником, многим жителям России он все же приходится по душе.

Особой популярностью стали пользоваться костюмы из популярного корейского сериала «Игра в Кальмара». Также второй год подряд чаще всего россияне приобретают атрибуты для создания образа Чумного Доктора.

Недавно Федеральное агентство новостей опубликовало топ-5 самых жутких фильмов для просмотра в праздник мертвых — Хеллоуин.

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праздник хеллоуин День всех святых
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