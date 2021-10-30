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Белоруссия попросила Россию поделиться частотами для 5G
Экономика
Белоруссия попросила Россию поделиться частотами для 5G
wikipedia.org  /  Fabian Horst / CC BY-SA 4.0

Минск, 30 октября. Минсвязи Белоруссии обратилось в Минцифры РФ с просьбой провести координацию частот 700 МГц в приграничных районах.

«Известия» со ссылкой на источник на рынке связи сообщает, что эти частоты требуются Белоруссии для запуска сетей 5G. При этом на расстоянии около 250 километров от границы операторы республики этого сделать не могут – помешает сигнал передатчиков цифрового ТВ. Информацию подтвердил замглавы российского ведомства Дмитрий Ким.

Эксперты отмечают, что перевод телевидения из 700 МГц в диапазон ниже 694 МГц является актуальной темой. Данные частоты пригодились бы сотовым операторам в РФ.

Ранее в России появилась первая автономная, частная сеть мобильной связи 5G. Она была развернута специалистами Сколковского института науки и технологий.

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