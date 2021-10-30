Рублю прогнозируют укрепление до конца года

Москва, 30 октября. Российская валюта имеет потенциал для дальнейшего укрепления. Еще в апреле курс доллара был 78 рублей, а в октябре — 70 рублей за доллар, укрепив свои позиции за полгода на более 10%.

Различные санкции перестали оказывать сильное влияние на российскую валюту. Рост цен на энергоносители стал основным фактором поддержки рубля. Некоторые эксперты заявляют о начале нового нефтяного суперцикла, который сопровождается длительным ростом цен на большинство видов сырья. Об этом информируют «Известия».

Ужесточение денежно-кредитной политики со стороны Банка России также является мощным фактором для укрепления рубля. Отмечается, что существует вероятность падения рубля до значений 71–74 за доллар, которые сохранятся до конца года. При продолжении проблем с электроэнергией во всем мире рубль имеет возможность укрепиться до 68,5 рубля за доллар.

Экономист банка «Открытие» Максим Петроневич прогнозирует, что последний месяц осени будет нейтральным для рубля. Он также отметил вероятность небольшого ослабления по отношению к доллару.