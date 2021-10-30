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Советник президента Эдельгериев заявил о неизбежном отказе России от «нефтяной иглы»
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Советник президента Эдельгериев заявил о неизбежном отказе России от «нефтяной иглы»
Экономика
Советник президента Эдельгериев заявил о неизбежном отказе России от «нефтяной иглы»
wikipedia.org  /  Eric Kounce

Москва, 30 октября. Мировой экономический уклад ведет Россию к неизбежному отказу от нефтяной иглы, заявил спецпредставитель президента по вопросам климата Руслан Эдельгериев.

Накануне климатического саммита в Глазго чиновник дал интервью РБК. В нем Эдельгериев напомнил, что президент РФ Владимир Путин уже подписал ряд указов для роста несырьевого неэнергетического экспорта не менее чем на 70% к 2030 году.

«Мировой экономический уклад нас к этому ведет, хотим мы этого или нет. По независящим от нас обстоятельствам мы будем вынуждены диверсифицироваться», — подчеркнул спецпредставитель президента.

Ранее председатель правления Сбербанка Герман Греф заявил, что экономическая система России трансформируется, если европейским странам удастся достичь успеха в вопросе выхода на полную углеродную нейтральность к 2050 году. По его мнению, отказ от нефтегазового потребления в Европе к 2035 году приведет к ликвидации 72% производств нефти и газа на территории РФ.

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энергетика эдельгериев нефтяная игла
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