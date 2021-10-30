Garmin и HeadHunter: более 50% российских юристов страдают от недосыпа

Москва, 30 октября. Почти 40% жителей Москвы испытывают проблемы со сном. Еще хуже спят жители Воронежской области и Санкт-Петербурга, информируют специалисты Garmin и HeadHunter по данным опроса.

Больше всего людей не спят из-за стресса. На это указали 61% респондентов. Кому-то мешает высокая загрузка по работе или учебе (43%), а 36% опрошенных признались, что просто привыкли мало спать. Кого-то тревожат громкие звуки среди ночи (27%), а кто-то считает себя метеозависимым (13%), передают «Известия».

От шести до восьми часов в сутки спят только 59% жителей столицы, 20% — меньше шести часов, остальные — больше восьми часов. Чаще всего на хронический недосып жалуются юристы (57%), бухгалтеры (45%), работники сферы управления персоналом (43%), представители сельскохозяйственной отрасли (43%), маркетинга, PR и рекламы (42%), административный персонал (41%), работники IT-индустрии (41%), журналисты (41%) и студенты (40%).

При этом врачи полагают, что главная причина — не стресс, а собственноручно сформированные сонные привычки, выстроенные на постоянных колебаниях времени пробуждения и засыпания. Также влияет избыток цифровой информации, поэтому следует время от времени устраивать своеобразный детокс и ограничивать потребление контента в интернете перед сном.