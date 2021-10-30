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Мошенники начали обворовывать россиян под предлогом вакцинации на Урале
Общество
Мошенники начали обворовывать россиян под предлогом вакцинации на Урале
pixabay.com

Екатеринбург, 30 октября. Уральские злоумышленники придумали новый способ мошенничества с помощью вакцинации.

Мошенники проникают в дом доверчивых россиян, в основном пенсионеров, под предлогом вакцинации от коронавируса. Попав в дом, преступники воруют ценные вещи. Об этом сообщают «Известия».

«На прошлой неделе к моей пожилой маме в квартиру позвонил мужчина и, представившись участковым терапевтом, предложил впустить его, для того чтобы обговорить возможность вакцинации против ковида на дому», — рассказал житель Екатеринбурга Леонид Малых.

К счастью, его мама заподозрила неладное, так как на ее участке терапевтом является женщина. Она позвонила Леониду, который тут же приехал к матери. Мужчина позвонил в больницу, где ему сказали, что там не хватает врачей, чтобы обслужить вызовы, а о квартирах и речи быть не может.

Однако 83-летней жительнице повезло меньше. К ней пришли две мошенницы, представившись сотрудницами медорганизации. Женщина пустила их в дом, где одна из злоумышленниц начала рассказывать пенсионерке о вакцинации на дому, а вторая пошла искать спрятанные деньги. Мошенница нашла «заначку» в кармане халата в размере полмиллиона рублей. После женщины покинули квартиру.

Ранее сообщалось, что мошенники перед нерабочими днями создали более 3 тыс. поддельных сайтов. Специалисты BI.ZONE рекомендуют проверять информацию о розыгрышах на официальных сайтах организаторов.

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мошенничество вакцинация коронавирус
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