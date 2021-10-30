Гости МГ «Патриот» обсудили русофобию и преследование журналистов в Прибалтике

Санкт-Петербург, 30 октября. Служба госбезопасности Латвии завела уголовные дела в отношении нескольких независимых журналистов, чем спровоцировала очередной всплеск русофобии в странах Прибалтики. Эксперты в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» оценили ситуацию в Риге.

Специальный корреспондент телеканала RT Константин Придыбайло заявил, что претензии Соединенных Штатов к России касательно закона об иноагентах — это пример двойных стандартов.

Он отметил, что в тех же странах Балтии российским журналистам работать гораздо сложнее. Там правительство может заблокировать работу сотрудников СМИ и завести уголовные дела по 84 статье уголовного кодекса «Нарушение санкционного режима Евросоюза». Закон РФ об иноагентах на этом примере кажется безобидным.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«У нас сотрудники изданий-иноагентов могут спокойно работать! Нужно просто написать вот эту пометку, что (СМИ. — Прим. ФАН) является иностранным агентом и финансируется из-за рубежа», — подчеркнул Придыбайло.

Действительный член Русского географического общества Николай Межевич считает, что в ситуации с репрессиями русскоязычных журналистов в Литве России следует воспользоваться методами США.

«Но если мы возьмем его на вооружение, то тогда надо и действовать так же, как американцы. Решительно и жестко», — сказал он.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Он добавил, что в РФ в этой ситуации нужно проявить свой характер. Если она к этому не готова, то на подобные меры идти не стоит.

«Если в отношении условного Ивана Ивановича Иванова начинает вести жесткую санкционную политику и ставить задачу добиться его экстрадиции на территорию США, то Ивану Ивановичу проще или застрелиться, или хотя бы сменить фамилию, потому что это очень серьезно. Вот если о таких санкциях речь идет — то я за», — резюмировал он.

mchs.gov.ru / МЧС России / CC BY 4.0

Член Общественной палаты РФ Михаил Аничкин считает, что России, отвечая на действия властей Латвии, нужно пользоваться не секторальными санкциями, поскольку они могут затронуть невинных людей. По его мнению, ограничения должны носить персональный характер.

«Не надо забывать, что померзнут также и наши соотечественники, которые "неграждане" этих республик — они пострадают в том числе. Все, что касается защиты прав русскоязычного населения в этих странах, то здесь нужно последовательное продолжение очень жесткой политики по отношению к этим государствам, которая будет ответом на проявления всего антироссийского и русофобии как таковой. Санкции вводить не имеет смысла: у них уже экономика настолько убитая, что она и без санкций сама постепенно придет во все больший и больший упадок», — подчеркнул Аничкин.

Член ОП отметил, что Россия уже применяла успешные персональные санкции. Это было в 1991 году при подавлении массовых беспорядков в Вильнюсе.

«Тогда уголовные дела завели против семи человек. Запрос был передан в Интерпол, и этот запрос, как ни странно, был принят, что возмутило литовские власти и о чем они неоднократно заявляют в ПАСЕ», — констатировал Михаил Аничкин

Он подчеркнул, что этот пример показателен. Персональные санкции против русофобов доказали свою эффективность.