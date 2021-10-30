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Рубль может незначительно ослабнуть к доллару в ноябре
Экономика
Рубль может незначительно ослабнуть к доллару в ноябре
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 30 октября. Главной угрозой для рубля выступает возможная коррекция мировых цен на энергоносители и другие товары российского экспорта, заявил старший экономист аналитического управления «Открытие Research» банка «Открытие» Максим Петроневич.

Однако в целом последний месяц осени, вероятнее всего, пройдет для рубля нейтрально. Он останется без изменений к доллару, либо даже немного ослабнет, а по отношению к евро и другим валютам продолжит постепенное укрепление, рассказал эксперт в беседе с «Прайм».

Изменения мировых цен тоже не являются плохим сценарием. Коррекция на сырьевых рынках наверняка в этом случае затронет и мировые рынки сельхозпродукции, что благоприятно скажется на динамике российской инфляции и ожиданиях по ключевой ставке.

Недавно председатель Центробанка Эльвира Набиуллина сообщила, что хранит сбережения в рублях. По ее мнению, хранить деньги в другой валюте при ее должности было бы странно.

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