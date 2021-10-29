Американский эсминец типа «Арли Берк» выдвинулся в сторону Черного моря

Вашингтон, 29 октября. Командование Военно-морских сил Соединенных Штатов отправило свой ракетный эсминец типа «Арли Берк» USS Porter в Черное море.

Там он будет взаимодействовать с союзниками и партнерами НАТО по данному региону. Соответствующие данные передал шестой флот ВМС США в социальной сети Twitter.

«USS Porter начал следование в северном направлении в Черное море для взаимодействия с нашими союзниками и партнерами по НАТО в регионе», — следует из сообщения.

Штаб-квартира шестого флота ВМС расположена в итальянском городе Неаполь. Он занимается проведением полного спектра военно-морских операций, нередко объединяясь с союзниками и партнерами НАТО из ведомств соседних государств.

Кроме этого, командование ВМС США разрабатывает и тестирует лазерные оружейные системы для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Подобное оружие планируется ввести в оборот к 2040 году.