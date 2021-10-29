Росфинмониторинг: развитие цифровых технологий усложняет отмывание денег преступникам

Москва, 29 октября. Схемы отмывания денег у преступников становятся все сложнее, однако и технологии для их выявления не стоят на месте, сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, совместная плодотворная работа с Центробанком, а также с ФСБ и МВД помогает выявлять финансовых мошенников. Не последнюю роль играют и цифровые технологии, которые значительно усложняют жизнь преступникам.

«Надо сказать, что усложнились схемы отмывания. Если раньше, как правило, площадка была — только один банк работал, сегодня может группа банков работать, несколько компаний иного характера — лизинговые, микрофинансовые организации, нотариусы», — добавил Чиханчин.

Росфинмониторинг также провел большую работу по прекращению деятельности наркогруппировок в стране. Так, недавно ведомство пресекло деятельность более десяти транснациональных преступных организаций на территории РФ.