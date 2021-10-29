Цукерберга обвинили в сбое работы игры Roblox

Вашингтон, 29 октября. Сбой в работе серверов игры Roblox случился 29 октября. Игроки в этом обвинили основателя социальной сети Facebook Марка Цукерберга.

Проблемы в работе серверов онлайн-игры Roblox начались после того, как Цукерберг сообщил, что планирует сменить название компании Facebook на Meta для более активного продвижения «метавселенной». Речь идет о виртуальном пространстве, в котором у пользователей появится возможность контактировать, управляя собственными аватарами, как в Roblox.

Некоторые игроки заявили, что проблемы с серверами игры начались, потому что Facebook устраняет конкурентов собственной вселенной. Другие пользователи обошлись без обвинений и просто призвали компанию Цукерберга вернуть Roblox. Другая причина большого сбоя может заключаться в акции от ресторанов Chipotle, которые 28 октября в игре открыли кассу и пообещали бесплатные буррито первым 30 тысячам пользователям.

Цукерберг 28 октября сообщил о смене названия Facebook во время специальной презентации. Новости о ребрендинге организации появились еще в прошлом месяце. Изменением названия компания собирается показать, что она уже давно является не только социальной сетью.