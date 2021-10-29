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Артем Дзюба отписался от профиля национальной команды России в Instagram

  /   Обновлено: 29 октября 2021 23:41
Спорт
Артем Дзюба отписался от профиля национальной команды России в Instagram
Агентство городских новостей Москва  /  Игорь Иванко

Москва, 29 октября. Форвард петербургского «Зенита» Артем Дзюба отписался от аккаунта сборной России в социальной сети Instagram.

Дзюба сыграл свою крайнюю игру в футболке сборной России и июне текущего года во время чемпионата Европы-2020. В том матче национальная команда потерпела поражение от сборной Дании. Встреча закончилась со счетом 1:4. Тот матч стал последним для России на ЧЕ-2020.

Новый наставник национальной команды Валерий Карпин внес Дзюбу в расширенный список кандидатов на октябрьские встречи отбора на чемпионат мира-2022, однако сам нападающий отказался от приглашения. Артем сообщил, что в тот момент был не в оптимальной форме. В расширенный перечень на ноябрьские игры Дзюбу уже не внесли.

Карпин недавно ответил на полиграфе на вопрос о необходимости Дзюбы в составе национальной команды. Откровение главного тренера сборной было опубликовано на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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футбол дзюба сборная россии карпин
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