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Разведка США отвергла версию о создании коронавируса как биологического оружия

  /   Обновлено: 29 октября 2021 23:24
Политика
Разведка США отвергла версию о создании коронавируса как биологического оружия
ФБА «Экономика сегодня» .

Вашингтон, 29 октября. Разведывательное сообщество США опубликовало доклад, в котором отвергается версия о создании нового коронавируса в качестве биологического оружия. Он размещен на сайте аппарата главы национальной разведки страны.

Единого и однозначного мнения по этому вопросу все же не сформировалось. Большинство ведомств США считают, что к изменениям вируса точно не причастны генетики. Другие же полагают, что данных для точного ответа на данный момент недостаточно.

Не пришли разведсообщества к единому мнению и насчет происхождения. Ведомства разделились на два лагеря.

«Все ведомства считают вероятными две гипотезы: естественный контакт с инфицированным животным или же связанный с лабораторией инцидент», — известно из документа.

Вашингтон призывает к сотрудничеству Китай, так как без информации от Пекина не получится составить достоверную картину. Отмечается, что страна отвергает контакты, продолжая препятствовать обмену информацией.

ВОЗ, в свою очередь, согласен с одной из точек зрения о происхождении вируса. По мнению организации, в лаборатории могла произойти утечка.

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