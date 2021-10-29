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Впервые после Второй мировой войны на борт японского авианосца сел истребитель
Армия
Впервые после Второй мировой войны на борт японского авианосца сел истребитель
wikipedia.org  /  U.S. Navy / Public Domain

Токио, 29 октября. Впервые после окончания Второй мировой войны на борт японского авианосца 3 октября 2021 года совершил посадку истребитель 5-го поколения F-35B, что ознаменовало возвращение Японии в клуб авианосных держав.

По результатам Второй мировой войны Япония не только проиграла, но и потеряла весь военный флот, в первую очередь, авианосный. В 70-х годах ХХ века ограничения начали ослабевать, и власти воспользовались возможностью, построили четыре уникальных авианесущих корабля.

Ни до, ни после, ни в одной стране мира не было построено ничего подобного. В ВМФ Японии вошли эсминцы-вертолетоносцы DDH-141 «Haruna», DDH-142 «Hiei», DDH-143 «Shirane» и DDH-144 «Kurama».

Сейчас в истории японского флота произошел очередной переломный момент. Так, 3 октября два истребителя F-35B авиации Корпуса морской пехоты США совершили посадку на палубу «Идзуми». До 7 октября самолеты взлетали с палубы, выполнили полеты и посадки. Это событие получило широкую огласку в прессе. В комментариях японских адмиралов флота звучала информация о том, что главная цель оснащения «Идзумо» и «Кага» новейшими самолетами пятого поколения – это противостояние угрозе со стороны Китая. Как бы то ни было, появление еще у одной страны в Юго-Восточной Азии полноценных легких авианосцев не будет способствовать снижению напряженности в регионе.

Недавно обозреватели National Interest рассказали, зачем СССР собирался построить суперавианосец «Ульяновск» и почему Россия собирается разработать еще более впечатляющий корабль.

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