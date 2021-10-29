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Минпромторг не одобрил продление беспошлинного ввоза электромобилей
Экономика
Минпромторг не одобрил продление беспошлинного ввоза электромобилей
pixabay.com  /  stux

Москва, 29 октября. Продление нулевой ставки таможенной пошлины на электромобили не будет способствовать принятию инвестиционных решений в России, заявили в Минпромторге.

Ведомство не поддерживает инициативу Белоруссии о продлении беспошлинного ввоза электромобилей на территорию Евразийского экономического союза. Этот вопрос обсуждался недавно на заседании совета Евразийской экономической комиссии, информирует ТАСС.

В этом году Правительство РФ утвердило концепцию развития электрического автомобильного транспорта в РФ на период до 2030 года. Она подразумевает создание зарядной и водородной заправочной инфраструктуры, вопросы локализации компонентов для такого вида транспорта, а также формирования спроса на этот вид транспорта. Нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на электрокары введена по инициативе Белоруссии 4 мая 2020 года и применяется до 31 декабря 2021 года.

Известно, что автомобилестроительная компания из Ульяновска работает над созданием целой концепции, в рамках которой будет развиваться сегмент «зеленых» моделей. Предполагается, что инженеры проведут локализацию комплекта для дальнейшей электрификации модели «УАЗ-Хантер». Если это будет успешно выполнено, то опыт перенесут на «Профи» и «Патриот».

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электромобиль пошлина ввоз
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