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Запад отказался финансировать предпринимателей Эфиопии из-за вбросов в соцсетях
Весь мир
Запад отказался финансировать предпринимателей Эфиопии из-за вбросов в соцсетях
Global Look Press  /  Al Drago - Pool via CNP / Consolidated News Photos

Аддис-Абеба, 29 октября. Правительственное агентство США отложило предоставление кредита для финансирования консорциума «Глобальное партнерство в интересах Эфиопии».

По словам представителей Корпорации международного развития (DFC), они не готовы выдать средства, пока в африканской стране сохраняется напряженная обстановка.

Несмотря на многочисленные опровержения властей Эфиопии, западные политики продолжают ориентироваться на слухи из соцсетей и вбросы подконтрольных сепаратистам СМИ.

«Нынешняя ситуация в стране характеризуется заслуживающими доверия сообщениями о вооруженных силах, совершающих акты насилия и нарушающих права человека», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Запад отказался финансировать предпринимателей Эфиопии из-за вбросов в соцсетях
twitter.com / @AbiyAhmedAli

Вместо выяснения подробностей путем диалога с официальными властями Эфиопии представители Вашингтона предпочли составить представление о ситуации в стране через Twitter и Facebook.

Несмотря на показную приверженность миру, действия США говорят об обратном. Вместо оказания поддержки пострадавшей от конфликта стране западные политики применили к ней ряд санкций и пообещали расширить список ограничений.

Ранее глава внешнеполитического ведомства Эритреи Осман Салех обвинил Вашингтон в поддержке радикальных формирований и давлении на легитимное правительство Эфиопии.

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африка эфиопия
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