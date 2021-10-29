Глава ЯНАО Артюхов отчитался о высоких зарплатах бюджетников в округе

Салехард, 29 октября. Средняя зарплата в Ямало-Ненецком автономном округе составляет 110 тысяч рублей, в сфере здравоохранения показатель достигает 180 тысяч рублей, заявил губернатор региона Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что в ЯНАО средняя зарплата является одной из самых высоких в России. В частности, в округе удалось добиться значительного роста выплат для работников бюджетной сферы, подчеркнул губернатор в интервью телеведущей Тине Канделаки на канале RTVi. Артюхов добавил, что местным властям в этом помогли майские указы президента РФ Владимира Путина.

«Напомню, зарплата учителя должна быть равна средней по экономике, это свыше 100 тысяч рублей. У меня средняя зарплата в системе здравоохранения, цифра сейчас растет, порядка 180 тысяч, это средняя зарплата, естественно, у ведущих специалистов, ведущих врачей. Это бюджетный сектор», — цитирует Артюхова «Ямал медиа».

Губернатор отметил, что благодаря высоким зарплатам в ЯНАО приезжают высококвалифицированные специалисты, которые восполняют нехватку кадров. Многие из приехавших в регион на пару лет, остаются надолго, заключил Артюхов.

Ранее Ямало-Ненецкий автономный округ стал лидером в рейтинге регионов по финансовому благополучию населения по итогам 2020 года. Второе место досталось Магаданской области. Чукотка замкнула тройку лидеров по уровню финансового благополучия.