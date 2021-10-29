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Глава Красного Креста попросил конфликтующие стороны обеспечить доставку гумпомощи на север Эфиопии
Весь мир
Глава Красного Креста попросил конфликтующие стороны обеспечить доставку гумпомощи на север Эфиопии
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Макеева

Аддис-Абеба, 29 октября. Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер встретился с главой Эфиопии Сахле-Ворк Зевде. Стороны обсудили пути урегулирования конфликта на севере страны.

«Вооруженные столкновения в штате Тыграй подорвали поставки основных товаров и ударили по системе здравоохранения, лишив мирных жителей предметов первой необходимости.

Наиболее уязвимые слои населения голодают и не имеют возможности получить помощь медиков. Они срочно нуждаются в поддержке. Многие из них могут столкнуться с долгосрочными последствиями», — заявил Маурер.

Глава МККК призвал стороны конфликта поспособствовать доставке гуманитарных грузов на север Эфиопии. По его словам, разногласия между участниками боестолкновений не должны угрожать жизни мирного населения.

Ранее правительство республики направило продовольствие и медикаменты в штат Амхара. Также в ближайшее время населению пострадавших провинций передадут 16 цистерн с питьевой водой.

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