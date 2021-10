ВВС Эфиопии нанесли авиаудар по объекту боевиков в Мекеле

Аддис-Абеба, 29 октября. Правительственные войска Эфиопии совершили авиаудар по объектам боевиков «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) в городе Мекеле.

Целью обстрела стало здание Mesfin Industrial Engineering, которое сепаратисты использовали для технического обслуживания транспорта. Власти уточнили, что точечный удар производился по данным, полученным от разведки, и снаряд не мог попасть в мирных жителей, как это пишут ангажированные СМИ.

Представитель НФОТ Гетачева Реду подтвердил попадание. По его словам, неправительственные подразделения противовоздушной обороны атаковали правительственный самолет.

Однако кадры, опубликованные TigrayTV, говорят о том, что ВВС Эфиопии использовали не бомбардировщик, а беспилотник китайского производства Wing Loong I.

#Ethiopia Uses Chinese Drones to Strike Mekelle



A footage from #Tigray TV shows the possible use of a Wing Loong-I UAV (a drone with a V tail and bulge in the front section of the fuselage) to bomb Mekelle. Wing Loong is a medium-altitude, long-endurance, UAV developed by China. pic.twitter.com/5SP4k6WxGu