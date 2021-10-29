Песков сообщил о предстоящих военных совещаниях Путина в Сочи

Москва, 29 октября. Российский лидер Владимир Путин проведет в Сочи военные совещания в начале ноябре 2021 года.

Совещания стартуют на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о сроках проведения осенней серии встреч президента РФ в Сочи с руководством оборонно-промышленного комплекса и Вооруженных сил РФ.

«Да. Эти совещания будут на следующей неделе», — сказал он.

Ранее вышла книга об истории военных оркестров в России по случаю 100-летнего юбилея Военно-оркестровой службы Вооруженных сил РФ. На первых страницах юбилейного издания опубликованы поздравления министра обороны России Сергея Шойгу и начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова. В свою очередь Герасимов отметил, что военная музыка всегда способствовала поднятию боевого духа, что является ключевым фактором для победы над противником.